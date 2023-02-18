Экраны iPhone 14 уже выгорают? Китайцы принесли фотографии

Экраны iPhone 14 уже выгорают? Китайцы принесли фотографииЭто может случиться с каждым OLED-дисплеем
Функция Always on Display стала одним из главных нововведений iPhone 14 Pro. Однако, как сообщают китайские пользователи (прилагая фотографии), эта функция сделала так, что дисплей их смартфонов выгорел, а у некоторых экран Always on Display теперь накладывается поверх других меню.
Фото: MyDrivers
Об этом сообщило китайское издание MyDrivers со ссылкой на пострадавших пользователей. У некоторых, помимо накладывания Always on Display, также на основной экран накладывается развернутый “островок”, который, как и вышеупомянутая функция, стал одним из отличительных черт нового поколения флагманов Apple.
Издание пишет, что выгорание OLED-дисплеев - это явление, которого полностью избежать индустрия пока что не может. Поэтому несмотря на премиальность смартфона все-таки существует риск выгорания после отображения одного и того же экрана в течение длительного времени.