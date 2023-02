Экраны iPhone 14 уже выгорают? Китайцы принесли фотографии

Это может случиться с каждым OLED-дисплеем

Функция Always on Display стала одним из главных нововведений iPhone 14 Pro. Однако, как сообщают китайские пользователи (прилагая фотографии), эта функция сделала так, что дисплей их смартфонов выгорел, а у некоторых экран Always on Display теперь накладывается поверх других меню.