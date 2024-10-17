Эксперты: iPhone 16 обесценится быстрее по сравнению с другими моделями и Samsung

Причём это происходит каждый год. По словам аналитиков, эта тенденция стала очевидной с выпуска iPhone 12, и касается не только базовых моделей, но и каждой серии в целом.

Так, в первые две недели продаж iPhone 16 потерял в цене 41,2%, а в случае iPhone 15 эти цифры составили 33,2%. По расчётам экспертов из SellCell, стоимость айфонов каждый год снижается на 5%; несмотря на удержание цены по сравнению с конкурентами, каждое новое поколение «яблочных» смартфонов дешевеет.