Эксперты признали iPhone 16 провальным поколением смартфонов Apple

Переход от серии iPhone 14 к iPhone 15 принес ощутимые изменения, в то время как у iPhone 16, если отбросить изменения за счет ИИ, новшества минимальные, словно компания имитирует бурную деятельность. Apple не хочет рисковать и не перейдет к решительным действиям до тех пор, пока продажи смартфонов не начнут ощутимо проседать.