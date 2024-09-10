Эксперты признали iPhone 16 провальным поколением смартфонов Apple

Эксперты признали iPhone 16 провальным поколением смартфонов AppleЦена стартует от 113 999 рублей
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Презентация включала четыре модели iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Новшества, такие как новый процессор A18 и сенсорная кнопка Capture Button для фотографий, не произвели впечатления. Как отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, переход от iPhone 14 к iPhone 15 принес больше изменений, чем новая версия.
Переход от серии iPhone 14 к iPhone 15 принес ощутимые изменения, в то время как у iPhone 16, если отбросить изменения за счет ИИ, новшества минимальные, словно компания имитирует бурную деятельность. Apple не хочет рисковать и не перейдет к решительным действиям до тех пор, пока продажи смартфонов не начнут ощутимо проседать.
Основные новшества касаются искусственного интеллекта и обновленных функций камеры, включая съемку в 4K и 120 кадров в секунду. Однако Харитонов считает, что эти возможности будут востребованы лишь у профессионалов, таких как блогеры и журналисты, тогда как обычные пользователи вряд ли ими воспользуются.
Обычные пользователи редко включают даже стандартную видеосъемку 4K 30/60 кадров в секунду из-за дефицита памяти и из-за того, что мессенджеры сжимают видео при отправке.
Российские покупатели смогут сделать предзаказ новые устройства с 10 сентября, а цена на iPhone 16 начнется от 113 999 рублей.