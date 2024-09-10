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Опубликовано 10 сентября 2024, 17:02
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Эксперты признали iPhone 16 провальным поколением смартфонов Apple

Цена стартует от 113 999 рублей
Новая линейка iPhone 16, представленная Apple на мероприятии It’s Glowtime, вызвала разочарование у экспертов. Помимо смартфонов, компания представила Apple Watch 10 и AirPods 4, однако, главные надежды были возложены на iPhone 16, который, по мнению аналитиков, не оправдал ожиданий.
Эксперты признали iPhone 16 провальным поколением смартфонов Apple

© Ferra.ru

Презентация включала четыре модели iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Новшества, такие как новый процессор A18 и сенсорная кнопка Capture Button для фотографий, не произвели впечатления. Как отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, переход от iPhone 14 к iPhone 15 принес больше изменений, чем новая версия.

Переход от серии iPhone 14 к iPhone 15 принес ощутимые изменения, в то время как у iPhone 16, если отбросить изменения за счет ИИ, новшества минимальные, словно компания имитирует бурную деятельность. Apple не хочет рисковать и не перейдет к решительным действиям до тех пор, пока продажи смартфонов не начнут ощутимо проседать.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Основные новшества касаются искусственного интеллекта и обновленных функций камеры, включая съемку в 4K и 120 кадров в секунду. Однако Харитонов считает, что эти возможности будут востребованы лишь у профессионалов, таких как блогеры и журналисты, тогда как обычные пользователи вряд ли ими воспользуются.

Обычные пользователи редко включают даже стандартную видеосъемку 4K 30/60 кадров в секунду из-за дефицита памяти и из-за того, что мессенджеры сжимают видео при отправке.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Российские покупатели смогут сделать предзаказ новые устройства с 10 сентября, а цена на iPhone 16 начнется от 113 999 рублей.

Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
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