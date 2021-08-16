Экзотический смартфон ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders обошёл по качеству камеры iPhone 12 Pro Max

Специалисты дали оценку качеству фото, видео и зума смартфона. Общая же оценка устройства составила 133 балла.

Всего за фото Smartphone for Snapdragon Insiders получил 142 балла. Больше всего из них - за автофокус, цветопередачу и текстуру.

Видео в целом оценено было в 111 баллов. Из параметров лидируют здесь автофокус, цветопередача и стабилизация изображения.

Зум же оценили эксперты в 74 балла.