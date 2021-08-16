Экзотический смартфон ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders обошёл по качеству камеры iPhone 12 Pro Max

Экзотический смартфон ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders обошёл по качеству камеры iPhone 12 Pro MaxОн набрал на три балла больше, чем модель Apple
Специалисты дали оценку качеству фото, видео и зума смартфона. Общая же оценка устройства составила 133 балла.
Всего за фото Smartphone for Snapdragon Insiders получил 142 балла. Больше всего из них - за автофокус, цветопередачу и текстуру.
Видео в целом оценено было в 111 баллов. Из параметров лидируют здесь автофокус, цветопередача и стабилизация изображения.
Зум же оценили эксперты в 74 балла.
Из недостатков камеры ASUS специалисты назвали низкий контраст при съёмке сложных сцен, плохая детализация при слабом освещении, не очень хороший баланс белого при использовании телеобъектива, локальную потерю структуры и - иногда - заметные артефакты (отпечатки изображения), неточную временами цветопередачу и лёгкий розовый оттенок.
Среди актуальных смартфонов спецверсию флагмана ASUS по качеству камеры обошли Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra, Huawei P50 Pro, а позади остались такие флагманские смартфоны, как Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro, Oppo Find X3 Pro, Vivo X50 Pro+, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Vivo X60 Pro+, Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Find X2 Pro.
Напомним, необычный флагман ASUS совместной разработки с Qualcomm вышел в июле 2021 года со следующими характеристиками: экран 6,78", 2448x1080 точек, 20,4:9, 144 Гц, ОЗУ 16 ГБ, ПЗУ 512 ГБ, тройная камера (основная - 64 Мп с оптической стабилизацией (OIS), широкоугольная - 12 Мп, телефото - 8 Мп), ёмкость аккумулятора 4000 мАч, технология зарядки Quick Charge 5, 65 Вт. Его цена составила 1 499 долларов (112 100 рублей).