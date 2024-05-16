Еще неанонсированный iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max сравнили «лицом к лицу»

Данный слив позволяет оценить разницу в размерах новых моделей. Судя по фото, iPhone 16 Pro Max будет немного крупнее предшественника, хотя изменения значительными сложно назвать.

Ожидается, что новый флагман получит экран диагональю 6.9 дюйма против 6.7 дюйма у iPhone 15 Pro Max.

Увеличение экрана хоть и может понравиться некоторым пользователям, какое-то количество фанатов Apple нововведение явно отпугнет. Кроме того, iPhone 16 Pro, вероятно, получит дисплей диагональю 6.3 дюйма, что также больше, чем у предыдущих моделей с их 6.1 дюйма.

Новое поколение iPhone Pro также должно получить 48-мегапиксельную камеру и физическую кнопку на боковой грани для работы с камерой.