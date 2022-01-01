Ещё одна новинка: Xiaomi всё-таки представит Ultra-версию нового флагманского смартфона

Согласно информации инсайдера, Xiaomi 12 Ultra дебютирует после Китайского Нового года, который начнётся 1 февраля. То есть смартфон может выйти где-то в середине или конце февраля. Подобно недавно выпущенным моделям, 12 Ultra также сначала выйдет в Китае. В будущем, возможно, состоится глобальный запуск.

Если верить инсайдеру, новый смартфон будет отличаться особенностями камеры. Один из модулей будет перископным. Кроме того, в устройстве может использоваться оптика Leica. Что касается основного датчика, то ожидают 50-Мп Samsung GN5, а также ещё три сенсора на 48 Мп.