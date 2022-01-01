Ещё одна новинка: Xiaomi всё-таки представит Ultra-версию нового флагманского смартфона

Телефоны
Сегодня в 15:37
1 мин.
Ещё одна новинка: Xiaomi всё-таки представит Ultra-версию нового флагманского смартфонаИнсайдер рассказал, когда
Несколько дней назад Xiaomi представила в Китае смартфоны Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro. Однако модели Xiaomi 12 Ultra мы не увидели. Сегодня известный китайский инсайдер DigitalChatStation заявил, что устройство всё же выйдет.
Согласно информации инсайдера, Xiaomi 12 Ultra дебютирует после Китайского Нового года, который начнётся 1 февраля. То есть смартфон может выйти где-то в середине или конце февраля. Подобно недавно выпущенным моделям, 12 Ultra также сначала выйдет в Китае. В будущем, возможно, состоится глобальный запуск.
Если верить инсайдеру, новый смартфон будет отличаться особенностями камеры. Один из модулей будет перископным. Кроме того, в устройстве может использоваться оптика Leica. Что касается основного датчика, то ожидают 50-Мп Samsung GN5, а также ещё три сенсора на 48 Мп.
Источник: Gizmochina