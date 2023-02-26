Это видео насильно перезагружает смартфоны Google Pixel

К тому же отмечается, что получить этот эффект можно лишь при просмотре видео через приложение YouTube. Но будьте аккуратнее: как сообщают некоторые пользователи, после перезагрузки у вашего смартфона могут “отвалиться” функции связи (решается проблема повторной перезагрузкой устройства). Скорее всего, насильная перезагрузка связана с некорректной обработкой HDR-контента. Само видео вы можете найти по этой ссылке.

Ранее журналисты выяснили, что поиск Google продвигает сайты, которые обманывают клиентов с помощью поддельных аккаунтов Amex. Таким образом поисковик ставил фейковый сайт вместо настоящего на первое место в результатах поиска. Будьте внимательнее.