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Сегодня 19:06

Флагманские смартфоны Xiaomi начали получать новую прошивку на Android 10

Но это не финальная версия
Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивку MIUI 10 на базе Android 10. Конечно, это тестовый вариант, так как релиз финальной версии операционной системы должен состояться только осенью этого года.

Прошивка проходит под номером 9.8.22. Обновление «весит» почти 2,5 ГБ. Сообщается, что в нём исправлены недоработки и ошибки предыдущих версий. Так, разработчики оптимизировали отображение виртуальной клавиатуры, избавились от ошибки активации чёрного списка вызовов при смене сим-карты, а также починили баг с облачным хранилищем Xiaomi.

Стоит отметить, что версия MIUI 10 9.8.22 предназначена для разработчиков (china dev). О том, что пользователи Xiaomi Mi 9 смогут опробовать «бету» Android 10, стало известно в начале августа.

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