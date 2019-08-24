Флагманские смартфоны Xiaomi начали получать новую прошивку на Android 10

Прошивка проходит под номером 9.8.22. Обновление «весит» почти 2,5 ГБ. Сообщается, что в нём исправлены недоработки и ошибки предыдущих версий. Так, разработчики оптимизировали отображение виртуальной клавиатуры, избавились от ошибки активации чёрного списка вызовов при смене сим-карты, а также починили баг с облачным хранилищем Xiaomi.

Стоит отметить, что версия MIUI 10 9.8.22 предназначена для разработчиков (china dev). О том, что пользователи Xiaomi Mi 9 смогут опробовать «бету» Android 10, стало известно в начале августа.