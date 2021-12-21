Флагманский смартфон Xiaomi 2022 года в бенчмарках: подозрительно медленно

Xiaomi 12 Pro с номером модели 2201122C был обнаружен в базе данных: размещение подтвердило, что устройство будет поставляться с недавно анонсированным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Это восьмиядерный чипсет, четыре ядра которого работают на тактовой частоте 1,79 ГГц, три ядрами — на 2,5 ГГц и одно ядро — на 3 ГГц. Также указано, что у смартфона 12 ГБ оперативной памяти, а за графику отвечает процессор Adreno 730.