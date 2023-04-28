Гламурненько: среднебюджетный смартфон Google Pixel 7a получил коралловый цвет

Что интересно, предстоящий Google Pixel 7a может быть также оснащен функцией разблокировки по лицу, согласно утечкам, которыми ранее поделился инсайдер SnoopyTech. Это сделает устройство среднего ценового диапазона первым доступным телефоном Pixel с такой технологией. Но не стоит радоваться раньше времени, потому что есть нюансы.