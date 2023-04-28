Гламурненько: среднебюджетный смартфон Google Pixel 7a получил коралловый цвет

13:00, 28 апреля 2023
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Гламурненько: среднебюджетный смартфон Google Pixel 7a получил коралловый цветВсего вариантов цвета смартфона будет 4
Предстоящее устройство среднего класса Google Pixel 7a будет выпущено еще и в кораллово-оранжевой цветовой гамме. Эта новость была подтверждена недавним сливом дизайна нового устройства в этом (и не только) цвете.
Google впервые предлагает четыре цветовых варианта для своих телефонов Pixel: «предки» 7а не имели больше трех цветов, и даже не каждая линейка могла похвастаться таким «разнообразием».
Что интересно, предстоящий Google Pixel 7a может быть также оснащен функцией разблокировки по лицу, согласно утечкам, которыми ранее поделился инсайдер SnoopyTech. Это сделает устройство среднего ценового диапазона первым доступным телефоном Pixel с такой технологией. Но не стоит радоваться раньше времени, потому что есть нюансы.