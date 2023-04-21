Недорогой смартфон Google Pixel 7a оснастят функцией разблокировки по лицу

Хотя просочившиеся изображения свидетельствуют о наличии разблокировки по лицу на Pixel 7a, все еще возможно, что эта функция может быть удалена до официального запуска телефона. Разблокировка по лицу на Pixel 7 и Pixel 7 Pro работает благодаря двухпиксельной природе фронтальной камеры, которая лучше передает 3D природу лица, а не 2D изображение.

К тому же в преддверии предстоящего мероприятия Google I/O 2023 стали известны новые подробности о планшете Pixel Tablet.