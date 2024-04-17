Heineken и HMD представили ретро-телефон: только звонки, смс и… змейка

Хотя это может показаться шуткой, The Boring Phone существует, но с нюансом — он не будет доступен для покупки. Heineken раздаст 5 000 этих телефонов ограниченной серии через конкурсы в социальных сетях в Великобритании, а позже в этом году планирует распространить их и на другие рынки.