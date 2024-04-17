Heineken и HMD представили ретро-телефон: только звонки, смс и… змейка

Опубликовано 17 апреля 2024, 23:15
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Heineken и HMD представили ретро-телефон: только звонки, смс и… змейкаВеселый маркетинговый ход для менее отвлеченной жизни
HMD, компания, создающая телефоны Nokia, объединилась с Heineken и креативной фирмой Bodega для проведения шуточной маркетинговой кампании: The Boring Phone. Этот полупрозрачный телефон-раскладушка создан, чтобы сделать жизнь «более простой».
Так называемый «Скучный телефон» — это свежий воздух в мире «информационной перегрузки». В нем реализованы такие базовые функции, как звонки, смс и классическая игра «Змейка». Никакого просмотра веб-страниц, электронной почты и социальных сетей.
Хотя это может показаться шуткой, The Boring Phone существует, но с нюансом — он не будет доступен для покупки. Heineken раздаст 5 000 этих телефонов ограниченной серии через конкурсы в социальных сетях в Великобритании, а позже в этом году планирует распространить их и на другие рынки.