HMD Pulse 2 Pro получит дизайн в стиле iPhone 17

Согласно утечке, камера теперь расположена в вытянутом овальном модуле, который встроен в квадратное основание. Блок камеры стал заметно выше, чем у предыдущей модели.

Новый Pulse 2 Pro оснастят 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц (против 90 Гц ранее).

Внутри устройства будет стоять чип Unisoc T615, сменивший T606. Однако смартфон по-прежнему не поддерживает 5G, так как процессор выполнен по тому же 12-нм техпроцессу.

Также заявлены двойные динамики, два микрофона, NFC, улучшенная защита корпуса IP54. Смартфон выйдет в трёх цветах — зелёном Glacier Green, чёрном Midnight Black и фиолетовом Twilight Purple.

Дата анонса пока не раскрыта.