HMD выпустила устройство для отправки СМС через спутник для любого смартфона

Компактное и прочное устройство герметично закрыто от непогоды и соответствует военным стандартам прочности. Оно сопрягается с телефоном через приложение-компаньон, позволяя пользователям отправлять и получать сообщения, даже если у получателя не установлено приложение. В нем также есть функция быстрой регистрации и кнопка SOS, которая позволяет связаться со службой, координирующей глобальные спасательные операции с почти 1000 агентств.

Время работы от заряда OffGrid составляет три дня, а подписка на 350 сообщений стоит от 80 долларов в год.