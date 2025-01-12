HMD выпустила устройство для отправки СМС через спутник для любого смартфона

Опубликовано 12 января 2025, 19:341 мин.
HMD выпустила устройство для отправки СМС через спутник для любого смартфонаЗа 200 долларов
HMD представила устройство OffGrid стоимостью 200 долларов, позволяющее любому смартфону отправлять тексты через спутник. Оно позволяет общаться в отдаленных районах, где нет сотовой связи. OffGrid подключается к спутниковой сети Skylo и работает с устройствами на базе Android и iOS.
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Компактное и прочное устройство герметично закрыто от непогоды и соответствует военным стандартам прочности. Оно сопрягается с телефоном через приложение-компаньон, позволяя пользователям отправлять и получать сообщения, даже если у получателя не установлено приложение. В нем также есть функция быстрой регистрации и кнопка SOS, которая позволяет связаться со службой, координирующей глобальные спасательные операции с почти 1000 агентств.
Время работы от заряда OffGrid составляет три дня, а подписка на 350 сообщений стоит от 80 долларов в год.