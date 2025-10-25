HMD выпустит модульный смартфон Fusion 2 с улучшенным экраном и аксессуарами

Так, Fusion 2 оснастят 6,58-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Внутри установят чип Snapdragon 6s Gen 4, который заменит предыдущий Snapdragon 4 Gen 2.

Основная камера останется 108 Мп, но вместо «бесполезного» 2-Мп сенсора появится 8-Мп широкоугольный модуль. Среди других характеристик ожидаются защита IP65, Bluetooth 5.3, NFC и разъём для наушников 3,5 мм.

Главная особенность серии — это модульные «Smart Outfits», специальные сменные панели, которые крепятся к телефону с помощью магнитных контактов. В новом поколении появятся варианты для разных задач: геймерская панель, модуль беспроводной зарядки, подставка, динамик, мини-проектор и т. д.

Дата выхода HMD Fusion 2 пока не объявлена.