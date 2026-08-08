Телефоны
Опубликовано 08 августа 2026, 21:37
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Huawei оснастит больше смартфонов и планшетов двухслойными OLED-экранами

Идея понравилась
Huawei планирует использовать двухслойные OLED-экраны в большем количестве своих устройств, пишут СМИ. По данным утечки, такая технология может появиться не только во флагманских смартфонах, планшетах и ноутбуках.
Huawei оснастит больше смартфонов и планшетов двухслойными OLED-экранами

© Ferra.ru

Сейчас Huawei применяет двухслойные OLED-панели в некоторых дорогих моделях. Первым устройством с таким экраном стал планшет MatePad Pro 12.2. Позже технологию получили смартфоны Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Ultimate. В компьютерах Huawei использовала её в складном ноутбуке MateBook Fold Ultimate Design с 18-дюймовым экраном.

Теперь компания может расширить список устройств. По информации СМИ, двухслойные OLED-экраны могут появиться в будущих смартфонах серий Mate и Pura, складных смартфонах, планшетах MatePad Pro и мощных ноутбуках. Не исключено, что со временем технология доберётся и «до более доступных моделей Nova».

Пока Huawei сама не раскрывала планы по расширению технологии.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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