Huawei оснастит больше смартфонов и планшетов двухслойными OLED-экранами

Сейчас Huawei применяет двухслойные OLED-панели в некоторых дорогих моделях. Первым устройством с таким экраном стал планшет MatePad Pro 12.2. Позже технологию получили смартфоны Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Ultimate. В компьютерах Huawei использовала её в складном ноутбуке MateBook Fold Ultimate Design с 18-дюймовым экраном.

Теперь компания может расширить список устройств. По информации СМИ, двухслойные OLED-экраны могут появиться в будущих смартфонах серий Mate и Pura, складных смартфонах, планшетах MatePad Pro и мощных ноутбуках. Не исключено, что со временем технология доберётся и «до более доступных моделей Nova».

Пока Huawei сама не раскрывала планы по расширению технологии.