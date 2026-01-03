Игровой смартфон Asus ROG Phone 9 FE получил Android 16

Опубликовано 03 января 2026, 16:301 мин.
Игровой смартфон Asus ROG Phone 9 FE получил Android 16Большое обновление
Asus начала распространять Android 16 на свои игровые смартфоны ROG Phone 9 FE. Например, появилась функция «Затишье уведомлений» — если приложение шлёт слишком много оповещений подряд, их громкость автоматически снижается. Для ROG Phone 9 FE это только первое из двух обещанных крупных обновлений системы.
© Asus
Также добавили кнопку для пропуска обратного отсчёта при записи экрана и возможность настроить действие кнопки питания.
Вместе с новой системой установлен и свежий патч безопасности за декабрь 2025 года. Обновлены игровые профили для популярных игр, таких как Genshin Impact и League of Legends: Wild Rift.
Обновление объёмное, для его загрузки рекомендует использовать Wi-Fi. Перед установкой лучше зарядить телефон минимум до 40% и создать резервную копию важных данных.