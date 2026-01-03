Игровой смартфон Asus ROG Phone 9 FE получил Android 16

Также добавили кнопку для пропуска обратного отсчёта при записи экрана и возможность настроить действие кнопки питания.

Вместе с новой системой установлен и свежий патч безопасности за декабрь 2025 года. Обновлены игровые профили для популярных игр, таких как Genshin Impact и League of Legends: Wild Rift.

Обновление объёмное, для его загрузки рекомендует использовать Wi-Fi. Перед установкой лучше зарядить телефон минимум до 40% и создать резервную копию важных данных.