Инсайдер опубликовал первые фото дизайна блока камер iPhone 16

Инсайдер отметил, что у флагмана, вероятнее всего, будет 6 камер, две из которых, — для создания пространственных фото и видео, чтобы затем их можно было просматривать на Apple Vision Pro в 3D. К тому же Бу рассказал, что Apple почти завершила второй этап тестирования линейки iPhone 16.

Как отмечается, фото дизайна — фанатское и не основано на утечках.