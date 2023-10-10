Инсайдер опубликовал первые фото дизайна блока камер iPhone 16

12:05, 10 октября 2023
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Инсайдер опубликовал первые фото дизайна блока камер iPhone 16Но это не утечка
Знаменитый инсайдер Маджин Бу в своём аккаунте Х опубликовал рендер возможного дизайна флагмана iPhone 16 Pro. Основные изменения потенциально коснутся блока камер.
© MajinBuOfficial / X
Инсайдер отметил, что у флагмана, вероятнее всего, будет 6 камер, две из которых, — для создания пространственных фото и видео, чтобы затем их можно было просматривать на Apple Vision Pro в 3D. К тому же Бу рассказал, что Apple почти завершила второй этап тестирования линейки iPhone 16.
Как отмечается, фото дизайна — фанатское и не основано на утечках.