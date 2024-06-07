Инсайдер раскрыл размеры новеньких iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Согласно информации, предоставленной Wccftech, размеры iPhone 16 Pro составят 6.3 дюйма по диагонали, что на 0.2 дюйма больше, чем у iPhone 15 Pro.

В свою очередь, iPhone 16 Pro Max получит дисплей с диагональю 6.9 дюйма, что также превышает размеры модели предыдущего поколения на 0.2 дюйма.

Новые размеры были подтверждены данными, опубликованными в социальных сетях, где указывалось, что увеличенные дисплеи должны обеспечить более удобное использование смартфонов для игр, просмотра видео и работы с приложениями.

Также ожидается, что увеличенные размеры дисплеев не повлияют на общие габариты устройств благодаря уменьшению рамок.

Напомним, что анонс и релиз iPhone 16 Pro и 16 Pro Max намечен на сентябрь 2024 года.