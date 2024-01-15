iPhone 16 и 16 Plus получат 8 ГБ оперативки и поддержку Wi-Fi 6E

17:15, 15 января 2024
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iPhone 16 и 16 Plus получат 8 ГБ оперативки и поддержку Wi-Fi 6EУдивят и Pro-модели
По сообщениям аналитика Джеффа Пу, Apple планирует оснастить свои следующие модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus увеличенным объемом оперативной памяти в 8 ГБ, что является заметным улучшением по сравнению с 6 ГБ в моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus.
Все устройства серии iPhone 16, включая iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, также будут оборудованы 8 ГБ и новым процессором A18, что обеспечит повышенную производительность.
Кроме того, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат поддержку Wi-Fi 6E, позволяющую использовать 6 ГГц диапазон для более быстрой беспроводной передачи данных и уменьшения помех сигнала от роутера. В моделях iPhone 15 серии поддержка Wi-Fi 6E была доступна только в Pro-версиях.
Джефф Пу также отметил, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут оснащены процессором A18 Pro, поддержкой Wi-Fi 7. Также устройства смогут похвастаться 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и улучшенной перископической длиннофокусной камерой.
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