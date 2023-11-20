iPhone 16 и 16 Plus получат дисплеи хуже, чем недорогие Android-смартфоны

iPhone 16 и 16 Plus получат дисплеи хуже, чем недорогие Android-смартфоныИ ведь всё равно стерпят
Почти за год до анонса iPhone 16, появилась информация, которая может огорчить многих поклонников бренда.
Согласно последним утечкам, базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат OLED-дисплеи с частотой обновления всего 60 Гц. Это значительно уступает даже многим бюджетным Android-смартфонам, которые уже предлагают частоту обновления 90 Гц и выше.
Такое решение Apple вызывает удивление, учитывая текущие тенденции на рынке смартфонов, где высокая частота обновления экрана становится стандартом даже в среднем ценовом сегменте.
Пользователи, ожидавшие улучшений в этом аспекте, могут быть разочарованы.
В то же время, Apple планирует выпустить iPhone 16 Ultra с диагональю дисплея 6,9 дюйма, что сделает его самым большим iPhone в истории. Однако подробности о характеристиках дисплея этой модели пока не раскрыты.
Премьера линейки iPhone 16 запланирована на сентябрь 2024 года. Точная дата анонса будет объявлена ближе к мероприятию.