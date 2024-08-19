iPhone 16 Pro будет дороже предшественника из-за улучшенной камеры

Ожидается, что базовая версия новинки будет стоить от $1099, тогда как iPhone 15 Pro стартует с $999. Увеличение цены связано с несколькими улучшениями.

Во-первых, iPhone 16 Pro получит улучшенную камеру: основной 48-мегапиксельный модуль, широугольный сенсор с тем же разрешением и телевик с 5-кратным оптическим зумом без потери качества.

Во-вторых, Apple увеличивает объем встроенной памяти в базовой модели с 128 ГБ до 256 ГБ.