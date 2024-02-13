iPhone 16 Pro Max будет самым автономным iPhone в истории

По информации от инсайдеров, новый флагман Apple получит аккумулятор увеличенной емкости — 4676 мАч, что на 5% больше, чем у предшественника. Это улучшение, вероятно, позволит iPhone 16 Pro Max впервые преодолеть рубеж в 30 часов работы от одного заряда.

Устройство также сохранит 8 ГБ оперативной памяти и получит ряд значительных улучшений, включая новую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX903, поддержку передовых технологий, таких как 14Bit ADC и DCG, а также использование титанового сплава для снижения стоимости производства.

Эти улучшения подчеркивают стремление Apple к инновациям и улучшению пользовательского опыта, предлагая более мощные и эффективные устройства.

С всего вышеописанного, iPhone 16 Pro Max обещает установить новые стандарты для смартфонов в плане производительности и автономности работы.