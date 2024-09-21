iPhone 16 Pro Max занял всего лишь 4 место в рейтинге качества камер

Однако зум-возможности устройства все еще нуждаются в улучшении, по мнению составителей рейтинга. В диапазоне зума телевика наблюдаются некоторые «несоответствия» в текстурах и деталях.

Несмотря на это, iPhone 16 Pro Max остается лучшим выбором для любителей мобильной фотографии и видеосъемки, подытожили эксперты.