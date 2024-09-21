iPhone 16 Pro Max занял всего лишь 4 место в рейтинге качества камер

Опубликовано 21 сентября 2024, 15:291 мин.
iPhone 16 Pro Max занял всего лишь 4 место в рейтинге качества камерХотя мало кто уже сегодня доверяет тестам DXOMark...
Apple iPhone 16 Pro Max занял 4-е место в рейтинге камер DXOMark, набрав 157 баллов. Несмотря на минимальные аппаратные изменения по сравнению с предшественником, Apple улучшила характеристики устройства, особенно в части видео, считают эксперты.
iPhone 16 Pro Max превосходит конкурентов, таких как Samsung S24 Ultra, в режиме видеосъемки, предлагая такие функции, как запись 4K/60 кадров в секунду, новый режим 4K/120 кадров в секунду, а также возможности настройки «профессионального уровня».
Однако зум-возможности устройства все еще нуждаются в улучшении, по мнению составителей рейтинга. В диапазоне зума телевика наблюдаются некоторые «несоответствия» в текстурах и деталях.
Несмотря на это, iPhone 16 Pro Max остается лучшим выбором для любителей мобильной фотографии и видеосъемки, подытожили эксперты.