iPhone 16 Pro получит «перископическую» камеру, как Pro Max-версия

Отметим, что ранее подобная технология была доступна лишь в iPhone 15 Pro Max. Она позволяет значительно увеличить оптический зум без увеличения физического размера камеры.

Перископическая камера с технологией Tetraprism использует сложную систему отражений, которая позволяет достичь 120 мм фокусного расстояния, обеспечивая 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум.

В дополнение к этому, камера будет оснащена улучшенной системой оптической стабилизации изображения, которая позволит делать четкие снимки даже при максимальном увеличении.

Изначально модули перископической камеры будут поставляться LG Innotek, однако в IV квартале Apple планирует перейти на более доступных поставщиков, таких как Foxconn и Cowell Electronics, чтобы снизить производственные затраты.