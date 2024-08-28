Телефоны
Опубликовано 28 августа 2024, 07:40
1 мин.

iPhone 16 Pro получит «перископическую» камеру, как Pro Max-версия

Фанаты небольших моделей дождались
Apple планирует использовать перископическую камеру с «четырехкратной призмой» (Tetraprism) на обеих моделях iPhone 16: Pro и Pro Max.
iPhone 16 Pro получит «перископическую» камеру, как Pro Max-версия
© ITHome

Отметим, что ранее подобная технология была доступна лишь в iPhone 15 Pro Max. Она позволяет значительно увеличить оптический зум без увеличения физического размера камеры.

Перископическая камера с технологией Tetraprism использует сложную систему отражений, которая позволяет достичь 120 мм фокусного расстояния, обеспечивая 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум.

В дополнение к этому, камера будет оснащена улучшенной системой оптической стабилизации изображения, которая позволит делать четкие снимки даже при максимальном увеличении.

Изначально модули перископической камеры будут поставляться LG Innotek, однако в IV квартале Apple планирует перейти на более доступных поставщиков, таких как Foxconn и Cowell Electronics, чтобы снизить производственные затраты.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 16
,
#iPhone 16 Pro
,
#Apple