iPhone 16 Pro получит улучшенную камеру с 5-кратным оптическим зумом

Видимо, после успеха iPhone 15 Pro Max с расширенными функциями зума, Apple решила добавить подобные линзы в модели серии iPhone 16. Ожидается, что этот шаг приведет меньший iPhone 16 Pro в соответствие с возможностями зума его более крупного собрата.

Вполне возможно, что камера 16 Pro Max получит новую эксклюзивную функцию в этом году. Так, СМИ надеятся, что модели Pro смогут вернуться к паритету функций с их камерами, чтобы покупатели могли "с радостью выбрать модель с наилучшим для них размером экрана, не упуская ничего особенного".

А пока ждем осени.