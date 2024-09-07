iPhone 16 Pro предрекли способность писать видео в 4K и 120 кадров в секунду

Кроме того, в iPhone 16 Pro будут расширены возможности фото- и видеосъемки благодаря обновленной функции QuickTake. Телефон также будет поддерживать форматы изображений JPEG-XL, приостановку видео, подавление шума ветра и улучшенную обработку изображений с помощью машинного обучения. Хотя датчики, по словам источников, вполне способны снимать видео в формате 8K, эта функция может быть зарезервирована для будущих моделей.

Примечательным дополнением является новая кнопка, которая позволит пользователям переключаться между стандартным приложением камеры и сторонними приложениями. Ожидается, что эта кнопка будет поддерживать жесты скольжения для настройки зума и экспозиции, а также функции «мягкого и жесткого» нажатия для фокусировки и съемки.

Утечки также подтверждают предыдущие слухи о том, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут оснащены объективами с 5-кратным зумом и обновленными 48-мегапиксельными ультраширокими камерами.