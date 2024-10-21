iPhone 16 Pro разочаровал владельцев постоянными сбоями и перезагрузками

Пользователи обращаются на такие платформы, как Reddit и форумы Apple, делясь разочарованиями, отмечая, что сбои могут происходить как при использовании устройства, так и в режиме ожидания.

Интересно, что проблема, по-видимому, в основном затрагивает модели iPhone 16 Pro и Pro Max, в то время как стандартные модели затронуты в меньшей степени, пишут СМИ. Некоторые пользователи сообщают о нескольких сбоях, пока другие сталкиваются аж с 20 перезагрузками в день.

Хотя сброс устройства и отказ от резервных копий iCloud помогли некоторым пользователям, проблема остается широко распространенной. Apple пока не выпустила официальное заявление по этому поводу.