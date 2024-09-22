iPhone 16 Pro уже успели испытать на прочность: краш-тест раскрыл недостатки

Несмотря на эти выводы, общий ущерб, нанесенный iPhone 16 Pro, как сообщается, был «гораздо менее серьезным», чем у его предшественника. Дополнительное тестирование TechRax подтвердило, что, хотя титановые края подвержены царапинам, а экран может разбиться при значительном усилии, никаких серьезных проблем по сравнению с предыдущими моделями iPhone не возникло.