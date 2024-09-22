iPhone 16 Pro уже успели испытать на прочность: краш-тест раскрыл недостатки

Опубликовано 22 сентября 2024, 12:001 мин.
iPhone 16 Pro уже успели испытать на прочность: краш-тест раскрыл недостаткиРанние тесты на прочность
iPhone 16 Pro уже попал в руки первых фанатов, и первые тесты на прочность, проведенные блогером Сэмом Колом, выявили недостатки его новых ультратонких рамок. В то время как дисплей телефона остался цел во время испытаний на падение, Коль заметил, что удар по краям раскрыл выраженные уязвимости.
Он отметил: «Благодаря более тонким рамкам удары по углам, похоже, напрямую влияют на функциональность дисплея, делая его заметно более хрупким по сравнению с iPhone 15 Pro».
Несмотря на эти выводы, общий ущерб, нанесенный iPhone 16 Pro, как сообщается, был «гораздо менее серьезным», чем у его предшественника. Дополнительное тестирование TechRax подтвердило, что, хотя титановые края подвержены царапинам, а экран может разбиться при значительном усилии, никаких серьезных проблем по сравнению с предыдущими моделями iPhone не возникло.