iPhone 16 в руки людей не попал, но уже получил бета-версию iOS 18.1

Бета-версия iOS 18.1 включает в себя такие возможности Apple Intelligence, как усовершенствованные инструменты для написания текстов, функция «Очистка» в приложении «Фото», а также ИИ-обобщение текстов и уведомлений. Также в бета-версии обновлена Siri, хотя ИИ она получит лишь в iOS 18.2.

Публичный релиз iOS 18.1 запланирован на октябрь, а iOS 18.2 — на конец года. Прием предзаказов на iPhone 16 начнется 13 сентября, а официальный релиз запланирован на 20 сентября.