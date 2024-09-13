iPhone 16 в руки людей не попал, но уже получил бета-версию iOS 18.1

Опубликовано 13 сентября 2024, 09:001 мин.
iPhone 16 в руки людей не попал, но уже получил бета-версию iOS 18.1С Apple Intelligence
Apple выпустила бета-версию iOS 18.1 для новых iPhone 16, предлагая ранний доступ к новейшим функциям, включая Apple Intelligence. Хотя iPhone 16 будет поставляться с iOS 18 из коробки, iOS 18.1 содержит улучшения, недоступные в первоначальном релизе.
Бета-версия iOS 18.1 включает в себя такие возможности Apple Intelligence, как усовершенствованные инструменты для написания текстов, функция «Очистка» в приложении «Фото», а также ИИ-обобщение текстов и уведомлений. Также в бета-версии обновлена Siri, хотя ИИ она получит лишь в iOS 18.2.
Публичный релиз iOS 18.1 запланирован на октябрь, а iOS 18.2 — на конец года. Прием предзаказов на iPhone 16 начнется 13 сентября, а официальный релиз запланирован на 20 сентября.