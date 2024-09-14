iPhone научился блокировать отдельные свои части для борьбы с кражами

В RC-сборке iOS 18, которая теперь доступна разработчикам и участникам публичного бета-тестирования, функция Activation Lock распространяется на ключевые детали iPhone, включая аккумуляторы, камеры и дисплеи. Эта функция связывает эти компоненты с учетной записью Apple владельца через их серийные номера. Если заменяемая деталь будет обнаружена как принадлежащая устройству с включенной функцией Activation Lock или Lost Mode, iPhone запросит пароль владельца, прежде чем разрешить использование.

Этот шаг Apple призван предотвратить разборку украденных iPhone и продажу их на запчасти.

iOS 18 выйдет 16 сентября и будет совместима с моделями iPhone XR и новее.