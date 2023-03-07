iPhone с доставкой за 30 минут: «Самокат» начал продавать технику Apple

Судя по всему, раздел «Техника Apple» пока доступен только по московским адресам. В продаже есть модели iPhone 11 на 128 ГБ за 43 990 рублей, а также iPhone 14 на 128 ГБ за 63 990 рублей. AirPods Pro можно купить за 16 490 рублей, AirPods Pro 2 — за 20 490 рублей. Часы Apple Watch SE второго поколения стоят 25 490 рублей.

Корреспондент Shopper’s уже заказал AirPods Pro второго поколения. Как выяснилось, это товар, предназначенный для Таиланда.