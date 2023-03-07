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16:29, 07 марта 2023
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iPhone с доставкой за 30 минут: «Самокат» начал продавать технику Apple

Видов яблок в магазине стало больше

Сервис доставки продуктов «Самокат» расширил ассортимент: теперь там можно заказать технику Apple, в том числе часы Apple Watch, наушники AirPods и iPhone. Товары приедут за полчаса.

iPhone с доставкой за 30 минут: «Самокат» начал продавать технику Apple

Фото: Unsplash

Судя по всему, раздел «Техника Apple» пока доступен только по московским адресам. В продаже есть модели iPhone 11 на 128 ГБ за 43 990 рублей, а также iPhone 14 на 128 ГБ за 63 990 рублей. AirPods Pro можно купить за 16 490 рублей, AirPods Pro 2 — за 20 490 рублей. Часы Apple Watch SE второго поколения стоят 25 490 рублей.

Корреспондент Shopper’s уже заказал AirPods Pro второго поколения. Как выяснилось, это товар, предназначенный для Таиланда.

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