Как будет выглядеть новый флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra

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Как будет выглядеть новый флагманский смартфон Xiaomi 12 UltraСозданы рендеры
Графический дизайнер Technizo Concept создал для ресурса LetsGoDigital рендеры грядущего флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra. Он использовал имеющиеся данные об этом устройстве.
На рендерах изображён довольно стильный смартфон с закруглёнными краями дисплея и узкими рамками. Вырез под фронтальную камеру перенесён в центр (в Mi 11 Ultra селфи-камера расположена в верхнем левом углу).
Technizo Concept надеется, что Xiaomi сохранит второй дисплей из Xiaomi Mi 11 Ultra в новой топовой модели. Также рядом с ним будет располагаться система с тремя камерами. На этот раз модули будут расположены вертикально один под другим. Рядом с камерой виден логотип Leica. Это первый раз, когда Xiaomi будет сотрудничать с немецким производителем объективов.
Источник: LetsGoDigital