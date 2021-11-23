Как будет выглядеть новый флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra

Technizo Concept надеется, что Xiaomi сохранит второй дисплей из Xiaomi Mi 11 Ultra в новой топовой модели. Также рядом с ним будет располагаться система с тремя камерами. На этот раз модули будут расположены вертикально один под другим. Рядом с камерой виден логотип Leica. Это первый раз, когда Xiaomi будет сотрудничать с немецким производителем объективов.