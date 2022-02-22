Как будет выглядеть удешевлённая версия флагмана Xiaomi 12

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Как будет выглядеть удешевлённая версия флагмана Xiaomi 12И какие у неё характеристики
В сети опубликован рендер грядущего удешевлённого флагманского смартфона Xiaomi 12 Lite.
По дизайну Xiaomi 12 Lite будет похож на старших братьев:
Что касается характеристик, то смартфон будет оснащён 6,55-дюймовой изогнутой панелью OLED с разрешением 1080×2400 и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора может выступать Snapdragon 778G+ или более мощный чипсет серии Snapdragon 7xx. Xiaomi 12 Lite имеет тройную камеру с основным модулем на 64 Мп (Samsung ISOCELL GW3), а также со сверхширокоугольным и макрообъективами. Ни один из объективов не будет оснащен оптическим стабилизатором изображения.
В целом, по функциям Xiaomi 12 Lite должен быть очень похож на Xiaomi CIVI. А вот так он будет соотноситься по размерам с основным Xiaomi 12:
Источник: Xiaomiui