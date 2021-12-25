Как фотографируют новые флагманские смартфоны Xiaomi 12

Один из снимков опубликовал глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun). Он был сделан на камеру Xiaomi 12 Pro. Фотографию сделали в условиях ночной съёмки. Снизу для сравнения прикрепили ту же сцену, сфотографированную на другой аппарат. На какой, не уточняется.