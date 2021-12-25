Как фотографируют новые флагманские смартфоны Xiaomi 12

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Как фотографируют новые флагманские смартфоны Xiaomi 12Показаны селфи и ночная фотография
В сети опубликовали фотографии, сделанные на смартфоны новой линейки Xiaomi 12. Их представят уже скоро — 28 декабря.
Один из снимков опубликовал глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun). Он был сделан на камеру Xiaomi 12 Pro. Фотографию сделали в условиях ночной съёмки. Снизу для сравнения прикрепили ту же сцену, сфотографированную на другой аппарат. На какой, не уточняется.
Также фото опубликовала Вэй Сици, новый менеджер по продукции Xiaomi. Она показала селфи, сделанное на фронтальную камеру Xiaomi 12. Девушка заявила, что этот смартфон станет абсолютно полноценным, бескомпромиссным малогабаритным флагманом и даже сравнится с iPhone. Во фронтальной камере у него используется 32-мегапиксельный датчик изображения.
Источник: MyDrivers