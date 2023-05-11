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11:15, 11 мая 2023
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Как получить скидку в $900 при покупке складного Google Pixel Fold по программе trade-in

Достаточно сдать свой iPhone 13 Pro Max

Компания Google наконец представила свое первое складное устройство Pixel Fold, цена которого составляет $1799. Однако компания при этом предлагает щедрые предложения по trade-in в Google Store. Покупатели могут получить щедрую скидку, если сдадут некоторые устройства Samsung или Apple. Стоимость обмена может достигать 900 долларов.

Самая высокая стоимость обмена по trade-in предусмотрена для iPhone. Например, за iPhone 13 Pro Max можно получить 900 долларов скидки, даже за базовую модель, в то время как iPhone 12 Pro Max оценивается в 800 долларов.

Устройства Samsung также имеют солидную стоимость trade-in: Galaxy S21 Ultra стоит $650, а Galaxy S22 Ultra - $750. Те, кто переходит со складного Samsung, могут получить до 900 долларов скидки. Для сравнения, стоимость других устройств Pixel по trade-in составляет около 300 долларов.

Как получить скидку в $900 при покупке складного Google Pixel Fold по программе trade-in

9to5Google

Pixel Fold включает чип Tensor G2 и 5-кратную телекамеру. Он оснащен 5,8-дюймовым внешним дисплеем и 7,6-дюймовой внутренней панелью, работает под управлением Android и гарантирует пять лет обновлений безопасности. Но к размеру устройства есть некоторые вопросы.

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