Как получить скидку в $900 при покупке складного Google Pixel Fold по программе trade-in

Самая высокая стоимость обмена по trade-in предусмотрена для iPhone. Например, за iPhone 13 Pro Max можно получить 900 долларов скидки, даже за базовую модель, в то время как iPhone 12 Pro Max оценивается в 800 долларов.

Устройства Samsung также имеют солидную стоимость trade-in: Galaxy S21 Ultra стоит $650, а Galaxy S22 Ultra - $750. Те, кто переходит со складного Samsung, могут получить до 900 долларов скидки. Для сравнения, стоимость других устройств Pixel по trade-in составляет около 300 долларов.