Как распознать шпионскую программу на вашем смартфоне

Как распознать шпионскую программу на вашем смартфонеСложно, но возможно
Найти шпионское ПО на телефоне непросто, но способы есть. Об этом в беседе с агентством “Прайм” рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
По словам Кувикова, злоумышленникам проще спрятаться, чтобы спокойно осуществлять свою деятельность. Он назвал метод обнаружения шпионских программ на телефоне: для этого необходимо “мониторить” приложения, социальные сети и мессенджеры на предмет активных устройств. Так, “Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов”, - объяснил в интервью эксперт.
Минцифры России провело совместное исследование с СПбГУТ, «Ростелеком-Солар» и НАФИ. В рамках него специалисты попытались выяснить, насколько россияне киберграмотны.