Как распознать шпионскую программу на вашем смартфоне

По словам Кувикова, злоумышленникам проще спрятаться, чтобы спокойно осуществлять свою деятельность. Он назвал метод обнаружения шпионских программ на телефоне: для этого необходимо “мониторить” приложения, социальные сети и мессенджеры на предмет активных устройств. Так, “Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов”, - объяснил в интервью эксперт.

Минцифры России провело совместное исследование с СПбГУТ, «Ростелеком-Солар» и НАФИ. В рамках него специалисты попытались выяснить, насколько россияне киберграмотны.