Как снимает потенциально лучший камерофон этого года Xiaomi 13 Ultra

Компания Xiaomi представила свой последний флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra совсем недавно, он может похвастаться революционной камерой с четырьмя 50-Мп датчиками изображения - впервые на рынке смартфонов. Новинка работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также до 1 ТБ встроенной памяти стандарта UFS 4.0 и это далеко не все. Подробнее о его характеристиках в отдельном материале.