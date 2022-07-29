Как выглядит вживую самый маленький Android-флагман ASUS Zenfone 9

ASUS Zenfone 9 называют самым маленьким Android-флагманом. Он получил 5,9-дюймовый экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Его корпус в ширину составляет 68,1 мм и весит всего 169 г. Для сравнения, iPhone 13 mini имеет 5,4-дюймовый экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей, ширину 64,2 мм и вес 169 г.