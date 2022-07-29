Как выглядит вживую самый маленький Android-флагман ASUS Zenfone 9

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Как выглядит вживую самый маленький Android-флагман ASUS Zenfone 9Его диагональ 5,9 дюйма
Вчера представили компактный флагманский смартфон ASUS Zenfone 9. Почти сразу в сети опубликовали реальные фотографии устройства.
ASUS Zenfone 9 называют самым маленьким Android-флагманом. Он получил 5,9-дюймовый экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Его корпус в ширину составляет 68,1 мм и весит всего 169 г. Для сравнения, iPhone 13 mini имеет 5,4-дюймовый экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей, ширину 64,2 мм и вес 169 г.
Кроме того, ASUS Zenfone 9 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus gen 1, 12-мегапиксельной камерой спереди и двумя сенсорами с разрешением 50 Мп (Sony IMX766) и 12 Мп (Sony IMX363) сзади. Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч, поддерживается 30-ваттная зарядка. Продажи смартфона начнутся в ближайшее время. Его оценили в $800.