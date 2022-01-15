Какая камера будет у флагмана Xiaomi 12 Ultra

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Какая камера будет у флагмана Xiaomi 12 UltraВозможно, одна из лучших
Ожидается, что Xiaomi скоро выпустит Xiaomi 12 Ultra, и в последнее время об устройстве появляется всё больше информации. В прошлый раз популярный инсайдер DigitalChatStation сообщил, что у смартфона может быть такая же камера, как и у его предшественника. Теперь он предполагает, что в системе камер модели будет перископ с 5-кратным увеличением.
Если Xiaomi 12 Ultra получит перископ с 5-кратным увеличением, то станет одним из первых таких смартфонов на рынке. Большинство устройств предлагают максимальный оптический зум от 3x до 3,3x, как, например, недавно выпущенный OnePlus 10 Pro.
Также ходят слухи, что Xiaomi может внедрить в смартфон собственный чип обработки изображений Surge. Кроме того, в устройстве должна использоваться оптика Leica. Всего у Xiaomi 12 Ultra ожидается четыре камеры в основном блоке.
Источник: Gizmochina