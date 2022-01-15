Какая камера будет у флагмана Xiaomi 12 Ultra

Если Xiaomi 12 Ultra получит перископ с 5-кратным увеличением, то станет одним из первых таких смартфонов на рынке. Большинство устройств предлагают максимальный оптический зум от 3x до 3,3x, как, например, недавно выпущенный OnePlus 10 Pro.

Также ходят слухи, что Xiaomi может внедрить в смартфон собственный чип обработки изображений Surge. Кроме того, в устройстве должна использоваться оптика Leica. Всего у Xiaomi 12 Ultra ожидается четыре камеры в основном блоке.