Каким будет экран нового мощного игрового смартфона ASUS

Официальный аккаунт ROG Global в твиттере подтвердил, что ROG Phone 6 будет поставляться с экраном AMOLED с частотой 165 Гц. Предыдущая топовая модель компании, ROG Phone 5s Pro, была оснащена AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц. То есть ROG Phone 6 станет своего рода рекордсменом.

Ожидается, что другие подробности о ROG Phone 6 будут поступать в течение следующих нескольких недель — дебют смартфона запланирован на 6 июля. Нам уже известно, что устройство получит новейший процессор Snapdragon 8+ Gen 1 одним из первых.