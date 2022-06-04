Каким будет экран нового мощного игрового смартфона ASUS

Сегодня в 17:13
1 мин.
Каким будет экран нового мощного игрового смартфона ASUSЧастота обновления снова на высоте
Ранее на этой неделе ASUS наконец подтвердила дату выпуска своего игрового смартфона следующего поколения ROG Phone 6. Теперь компания начала потихоньку раскрывать некоторые характеристики устройства.
Официальный аккаунт ROG Global в твиттере подтвердил, что ROG Phone 6 будет поставляться с экраном AMOLED с частотой 165 Гц. Предыдущая топовая модель компании, ROG Phone 5s Pro, была оснащена AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц. То есть ROG Phone 6 станет своего рода рекордсменом.
Ожидается, что другие подробности о ROG Phone 6 будут поступать в течение следующих нескольких недель — дебют смартфона запланирован на 6 июля. Нам уже известно, что устройство получит новейший процессор Snapdragon 8+ Gen 1 одним из первых.