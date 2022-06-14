Каким будет самый крутой флагманский смартфон Xiaomi

По слухам,в 12 Ultra будет использоваться в основном та же аппаратная начинка камеры, что и в Mi 11 Ultra. Это 50-мегапиксельная основная камеру (с OIS и, возможно, с новым датчиком), 48-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив и 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Также будет дополнительный компонент — датчик 3D ToF.

А вот панель дисплея, похоже, взяли с Xiaomi 12 Pro — 6,7-дюймовую LTPO AMOLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы нового смартфона должен выступить чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Телефон будет работать под управлением MIUI 13 из коробки (на базе Android 12). Что касается автономности, то обещают аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт.