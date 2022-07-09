Каким будет следующий флагманский смартфон ASUS. В сеть слили характеристики

Также в сети раскрыли почти все характеристики ASUS Zenfone 9. Устройство будет оснащено 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Также в наличии двойная камера (основной модуль Sony IMX766), аккумулятор на 4300 мАч, стереодинамики и разъём для наушников. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

По предварительным данным, цена ASUS Zenfone 9 составит 800-900 евро. Это немного выше стартовой цены Zenfone 8 (699 долларов).