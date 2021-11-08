Какую зарядку будет поддерживать грядущий флагманский смартфон Xiaomi 12

Согласно информации инсайдер Digital Chat Station, стандартная модель линейки Xiaomi 12 будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. 120 Вт, как у Mi 10 Ultra и Mi 11T Pro не будет.

Также у стандартного Xiaomi 12 не будет перископа и качественной сверхширокоугольной камеры. Однако смартфон получит улучшенную основную камеру на основе сенсора на 50 Мп. Помимо этого, от Xiaomi 12 можно ждать тонкого корпуса — правда, за счёт маленькой батареи.

Что касается Pro-модели, то у неё, по информации инсайдера, будет тройная камера — широкоугольная на 50 Мп, ультраширокоугольная и телефото.