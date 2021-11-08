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Какую зарядку будет поддерживать грядущий флагманский смартфон Xiaomi 12

Инсайдерская информация
Флагман Xiaomi 12 должен стать первым смартфоном с новейшим топовым процессором Snapdragon 898. Какие ещё у него будут характеристики?
Какую зарядку будет поддерживать грядущий флагманский смартфон Xiaomi 12

Согласно информации инсайдер Digital Chat Station, стандартная модель линейки Xiaomi 12 будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. 120 Вт, как у Mi 10 Ultra и Mi 11T Pro не будет.

Также у стандартного Xiaomi 12 не будет перископа и качественной сверхширокоугольной камеры. Однако смартфон получит улучшенную основную камеру на основе сенсора на 50 Мп. Помимо этого, от Xiaomi 12 можно ждать тонкого корпуса — правда, за счёт маленькой батареи.

Что касается Pro-модели, то у неё, по информации инсайдера, будет тройная камера — широкоугольная на 50 Мп, ультраширокоугольная и телефото.

Источник: GSMArena