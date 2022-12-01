Катание на лыжах iPhone 14 расценивает как аварию и вызывает помощь

Функция Crash Detection - это новая функция, которая входит в линейку iPhone 14, а также Apple Watch Ultra, Series 8 и SE 2. Но даже несмотря на то, что Apple использует продвинутые технологии, ложные срабатывания всё ещё возможны.

Как сообщает KSL, спортсмены в Парк-Сити, что в штате Юта, неосознанно включали функцию Crash Detection во время катания на лыжах и сноуборде. Руководитель диспетчерского центра округа Саммит Сьюзи Баттерфилд поделилась, что в день они получают "от трех до пяти экстренных вызовов от техники Apple". Она сказала, что ни один из принятых ею вызовов “не был активирован специально".

Примечательно, что Баттерфилд считает функцию Apple Crash Detection полезным инструментом. "Мы не хотим, чтобы вы отключали эту функцию", - сказал Баттерфилд. "Мы предпочитаем, чтобы вы были в безопасности. Мы не против ответить на звонок, потому что если что-то действительно произошло, мы хотим быть в состоянии связаться с вами".