Катание на лыжах iPhone 14 расценивает как аварию и вызывает помощь

Катание на лыжах iPhone 14 расценивает как аварию и вызывает помощьНо диспетчеры призывают не отключать эту помощь
Зимние виды спорта, с приходом соответствующего времени года, вновь набирают популярность. Однако, выяснилось, что как минимум катание на лыжах может вызывать ложные срабатывания особой функции iPhone 14, которая сообщает экстренным службам об, например, аварии.
Функция Crash Detection - это новая функция, которая входит в линейку iPhone 14, а также Apple Watch Ultra, Series 8 и SE 2. Но даже несмотря на то, что Apple использует продвинутые технологии, ложные срабатывания всё ещё возможны.
Как сообщает KSL, спортсмены в Парк-Сити, что в штате Юта, неосознанно включали функцию Crash Detection во время катания на лыжах и сноуборде. Руководитель диспетчерского центра округа Саммит Сьюзи Баттерфилд поделилась, что в день они получают "от трех до пяти экстренных вызовов от техники Apple". Она сказала, что ни один из принятых ею вызовов “не был активирован специально".
Примечательно, что Баттерфилд считает функцию Apple Crash Detection полезным инструментом. "Мы не хотим, чтобы вы отключали эту функцию", - сказал Баттерфилд. "Мы предпочитаем, чтобы вы были в безопасности. Мы не против ответить на звонок, потому что если что-то действительно произошло, мы хотим быть в состоянии связаться с вами".