Характеристики первого в 2021 году компактного смартфона-флагмана раскрыты до анонса

По сведениям инсайдера, смартфон получит 5,9-дюймовый экран AMOLED разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. У аппарата будет защитное стекло Gorilla Glass Victus и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

В качестве аппаратной основы выступит процессор Snapdragon 888. Габариты устройства составят 148 x 68,5 x 8,9 мм. Весить он будет 169 граммов. Оперативной памяти у ASUS Zenfone 8 mini будет до 16 ГБ, а хранилища — до 256 ГБ. Смартфон оснастят батареей ёмкостью 4000 мАч. Будет поддержка 30-Вт зарядки.

Что касается камеры, то как минимум один датчик тут будет IMX686 на 64 Мп. Второй — это 12-Мп с широкоугольной оптикой. Фронтальная камера получит 12-Мп сенсор.

У смартфона будет разъём для наушников, двойные динамики. На модель установят прошивку ZenUI 8 на базе Android 11.