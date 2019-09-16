Китайцы выпустили новый флагманский смартфон с необычным экраном и аудиофильским звуком

NEX 3 (обзор) имеет две версии — с поддержкой 5G и без неё. Первая версия построена на мощном процессоре Snapdragon 855 Plus. Смартфон оптимизирован для функционирования в условиях высокого энергопотребления при использовании 5G. Работает устройство на аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Имеет 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Оснащено датчиком NFС.

Экран смартфона выполнен по технологии Waterfall FullView. Он обладает сильно изогнутыми краями, поэтому создаётся ощущение, будто дисплей немного обтекает корпус. Диагональ его равна 6,89 дюйма, и занимает экран 99,6% площади передней панели. Яркость дисплея достигает 800 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в него.

Основная камера у NEX 3 5G тройная. Состоит из датчиков на 64 Мп, на 13 Мп с широкоугольной оптикой и на 13 Мп с оптическим зумом. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный датчик.

За качество звука в смартфоне отвечает выделенный аудиочип AK4377A. Также Vivo представила на презентации первые Bluetooth-наушники — vivo True Wireless Stereo (TWS) Earphone.

В продаже новинки появятся в ближайшие месяцы. О цене пока ничего неизвестно.