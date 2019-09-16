Смартфон, в котором есть то, чего нам недоставало в Xiaomi и Huawei — Vivo NEX 3

Лучшее сочетание мощности процессора и ёмкости аккумулятора среди всех смартфонов

Это очень выносливый смартфон. Сама по себе связка из 4500 мАч и Snapdragon 855 - это очень хорошо в плане потребления энергии. Прибавьте сюда еще POLED-дисплей и вы получите, в теории, очень хорошую автономность. Благо, что оптимизировать ПО и железо Vivo научились и делают это неплохо. Достаточно взглянуть на наш тест батареи недавно вышедшего Vivo V17 Neo.

Да и вообще, где вы видели во флагмане аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и более? Да, есть ASUS ZenFone 6 с 5000 мАч, но из-за прожорливого IPS-дисплея (и, возможно, кривых рук разработчиков прошивки) он разряжается быстрее, чем Huawei и Samsung с 4000 мАч. И это даже с учётом того, что Самсунг тоже славится альтернативной одарённостью своих инженеров в плане энергопотребления процессоров Exynos.

А в Vivo NEX 3 у нас 4500 мАч и Snapdragon 855 Plus - самый быстрый процессор при лучшей (OLED + относительно низкое разрешение экрана гарантируют) автономности. На днях выйдет Huawei Mate 30 Pro и в него, думаю, упакуют не менее ёмкий аккумулятор, но "таки вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки!". Посмотрите, что такое Qualcomm, и что такое HiSilicon.

Камера. Точнее, камеры

Как там говорят? Everything is a remix, а нот всего семь? Судя по новым смартфонам этой осени, заимствование у других - это не так уж и плохо. Главное - нормально адаптировать это заимствование.