Смартфон, в котором есть то, чего нам недоставало в Xiaomi и Huawei — Vivo NEX 3

Технические характеристики
|Vivo NEX 3
|Операционная система
|Android 9.0 Pie + Funtouch OS 9.1
|Экран
|6,89", POLED, 2256 × 1080 п., 363 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Kryo 485 2,96 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 640
|Оперативная память
|8 Гб
|Накопитель
|128 Гбaйт + microSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5., GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,48 Фронтальная: 16 Мп, диафрагма: f/2,09
|Аккумулятор
|4500 мАч
|Размеры
|167,44 × 76,14 × 9,4 мм
|Масса
|217,3 г
|Цена
Экран-водопад? Не «лол, что?», а привыкайте к новому названию — оно скоро появится у всех
Waterfall FullView - это новое красивое маркетинговое название закругленного экрана, но не просто так взятое с потолка. Причина дать такое название у Vivo явно есть - экран изогнули и натянули на боковые грани гораздо дальше, чем это делают все ближайшие конкуренты. Когда-то подобным образом забавлялся Samsung, но со времён Galaxy S7 edge корейцы делали изгиб экрана всё менее радикальным. А в Vivo пошли обратным путём, и теперь экран не отнимает пространство у боковых граней, а и является их, так сказать, фундаментом.
Из-за этого ощущения от использования заметно меняются. Боковые рамки отсутствуют как класс. А если учесть, что верхняя и нижняя рамки тоже сведены к минимуму (да, почти никаких подбородков), то на ладони оказывается "голый" экран с диагональю почти 7 дюймов. Огорчает только, что разрешение Quad HD+ на такой экранище не "завезли". Но сейчас такое время, что даже во флагманах Sony уже нет настоящего 4K-разрешения, как это было раньше, а в дорогущих Huawei этот самый Quad HD+ положен только осенним моделям Mate, а не P20 Pro/P30 Pro.
А в остальном, заимствование идеи закругленных экранов у линейки Samsung Edge - дело хорошее. Правда, не все производители решаются на такой шаг. В свое время даже Xiaomi делали что-то подобное в Mi Note 2, но потом весь их энтузиазм сошел на нет. А идея-то, если исключить фактор хрупкости, неплохая, потому что реагирование на касания по бокам уже научились отключать в прошивке, а за счет растянутого по самое ай-яй-яй экрана смартфон выглядит круче всех конкурентов.
Лучшее сочетание мощности процессора и ёмкости аккумулятора среди всех смартфонов
Это очень выносливый смартфон. Сама по себе связка из 4500 мАч и Snapdragon 855 - это очень хорошо в плане потребления энергии. Прибавьте сюда еще POLED-дисплей и вы получите, в теории, очень хорошую автономность. Благо, что оптимизировать ПО и железо Vivo научились и делают это неплохо. Достаточно взглянуть на наш тест батареи недавно вышедшего Vivo V17 Neo.
Да и вообще, где вы видели во флагмане аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и более? Да, есть ASUS ZenFone 6 с 5000 мАч, но из-за прожорливого IPS-дисплея (и, возможно, кривых рук разработчиков прошивки) он разряжается быстрее, чем Huawei и Samsung с 4000 мАч. И это даже с учётом того, что Самсунг тоже славится альтернативной одарённостью своих инженеров в плане энергопотребления процессоров Exynos.
А в Vivo NEX 3 у нас 4500 мАч и Snapdragon 855 Plus - самый быстрый процессор при лучшей (OLED + относительно низкое разрешение экрана гарантируют) автономности. На днях выйдет Huawei Mate 30 Pro и в него, думаю, упакуют не менее ёмкий аккумулятор, но "таки вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки!". Посмотрите, что такое Qualcomm, и что такое HiSilicon.
Камера. Точнее, камеры
Как там говорят? Everything is a remix, а нот всего семь? Судя по новым смартфонам этой осени, заимствование у других - это не так уж и плохо. Главное - нормально адаптировать это заимствование.
Что мы видим на «спинке» Vivo NEX 3? Правильно! Видим, как дизайнеры Vivo передают «привет» своим коллегам из Motorola. Вообще, перерисовывать дизайн Moto Z (смартфона 2016 года) сегодня стало очень модно. Чуть раньше, буквально полторы недели назад, такое же оформление задней крышки спёрли себе HMD Global для новых Nokia. На очереди в копировании - Huawei. Да такое количество подражателей даже iPhone не снилось!
Дизайн остается дизайном, а нам интереснее, какие камеры засунули в новый флагман. Комплект из трех модулей - уже стандарт для этого года, как и 48 МП-основные модули. Но Vivo пошла дальше и поставила в качестве основного модуля сенсор с разрешением 64 МП. При этом два остальных получили разрешение 13 МП и отвечают за сверхширокий угол съемки и макро-режим. Оптической стабилизации, к сожалению, нет ни в одном сенсоре. Как всё это добро фотографирует и снимает видео, будем проверять позднее, потому что снимать на предсерийный инженерный образец нам не позволили.
Фронтальная камера не может уже удивить какими-то крутыми характеристиками, но вот ПО - может. Теперь при съемке себя любимого, пользователь сможет настроить свои черты лица: например, изменить расстояние между глазами, поднять или опустить нос и так далее по списку. И все это работает в режиме реального времени.
Начинка
Тут все стандартно для флагмана - Qualcomm Snapdragon 855. В бенчмарках, кстати говоря, это не самый быстрый в мире смартфон на этом же "Снапе", зато оперативки здесь больше, чем в том же Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro - восемь гигабайт против шести.
Греться, судя по наличию системы охлаждения на базе паровой камеры, смартфон не будет. И если система в реальных тестах действительно будет работать как положено, то уж лучше такой аппарат, чем какие-то узкоспециализированные игровые мобилы (а на Snapdragon 855 Plus пока выпускают только такие).
Итого
Во-первых, это красиво, а смартфоны с очень-очень загнутым экраном возвращаются. Во-вторых, у нас здесь, повторюсь, максимально быстрый Snadpragon 855 Plus и максимальные 4500 мАч ёмкости аккумулятора среди флагманов с AMOLED (читай: флагманов с нормальной автономностью). И всё это приправлено мощной 45-ваттной зарядкой (Samsung Galaxy S10+, например, переваривает только 18 Вт, а Huawei P30 Pro - 40 Вт) да аудиофильским звуковым чипом Asahi Kasei AK4377.
Красиво и интересно. И это пока все, что можно сказать о смартфоне до полноценного обзора. А пока без данных о российской цене и реальном качестве съёмки на камеры выносить хоть какой-нибудь вердикт рано. Потому что похожих по характеристикам флагманов сейчас хоть пруд пруди, а переплачивать за изогнутый дисплей в случае заоблачной цены - откровенно сомнительная идея. Потому что настолько же безрамочный, только без загнутого экрана, но более дешёвый Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro) от пресвятой Xiaomi никто не отменял.