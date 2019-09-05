Nokia на IFA 2019: необычные кнопочные мобильники и два будущих смартфона-бестселлера

Главная идея в компании до сих пор - чистая операционка без вороха приложений, безопасность и программа самых быстрых обновлений Android One. Последняя подразумевает ежемесячные патчи безопасности и два года обновлений до актуальной версии Android. При этом большое внимание уделено дизайну. В этот раз красивыми получились абсолютно все мобильники. Но мы сегодня поговорим только о самых интересных из них.
Бюджетные мобильники
C так называемыми «фичерфонами» (недорогой сегмент, считайте, те же кнопочные устройства), судя по заявлениям представителя компании, у компании все хорошо. Она прочно заняла эту нишу и держится на первом месте по количеству выпущенных устройств. Ну а кто ей сможет помешать? Правильно, никто. Ведь таких отчаянных смельчаков пока нет.
Nokia 2720 Flip
Раскладушек мы действительно очень давно не видели. А тут прям неплохой возврат к истокам, когда у подобных смартфонов было по два экрана - один, небольшой, спереди, и второй, основной, который находится на внутренней стороне крышки. На ощупь смартфон очень и очень приятный, а сбоку есть вообще выносящая мозг (перед нами же не смартфон!) кнопка - кнопка вызова голосового помощника Google Assistant.
Добавьте к этому еще и современный процессор Qualcomm Snapdragon 205, обновления по воздуху для собственной операционки KaiOS и поддержку мессенджеров (не в виде Java-приложений, а полноценных). Если это не имиджевый смартфон-компаньон - то что тогда? Как вариант - полноценный смартфон в привычном классическом корпусе для старшего поколения. Его начнут продавать в сентябре по цене в 89 евро.
Nokia 800 Tough
Наверное, один из самых качественных "бронированных" телефонов, который можно будет найти в свободной продаже не гадая над тем, в каком подвале собрали это чудо техники. Полноценная защита из полимерных композитов, двойной корпус, есть даже крепление для карабина. Самое то для походов, опасной работы и всех тех случаев, когда брать дорогой смартфон с собой не хочется.
И это тоже почти смартфон. Конечно, не в том понимании термина, которое у нас есть сейчас. Снова есть поддержка Google Assistant и WhatsApp. Но еще здесь есть и карты от Google. Чем не замена основному устройству на короткое время? При этом вся прелесть автономности «звонилок» здесь тоже на месте.
Nokia 6.2 и Nokia 7.2
Не побоюсь сказать, что это самые интересные устройства от Nokia на выставке. Компания не стала лезть в дорогой сегмент, потому что не все готовы отдавать баснословные деньги за смартфон «на максималках» не от А-брендов. И это правильно. Завоевать аудиторию проще именно в недорогом сегменте.
Пока все делают однообразные смартфоны, собирая сзади камеры по принципу «пять в ряд», Nokia решила разместить их гораздо аккуратнее, да и в целом уделила больше внимания дизайну. По крайней мере, новые модели выглядят заметно приятнее своих предшественников. Даже при том что очень близкий к этому дизайн мы видели в 2016 году у Motorola.
И Nokia 6.2, и Nokia 7.2 получили одинаковые по качеству дисплеи (в них есть возможность дотянуть цветопередачу изображения до HDR и очень большой запас яркости) и даже схожий дизайн. Но отличия кроются в других аспектах.
Nokia 6.2 - больше бюджетное устройство, которое воспринимается как ответ недорогим китайским смартфонам. При этом, оба смартфона получили неплохие процессоры от Qualcomm. И вот это уже оправдывает даже относительно высокую цену, если сравнивать с «китайцами».
За 15 тысяч рублей (в переводе с европейских цен) убийственных новшеств в нём нет, но камеры, в целом, неплохие, а три неплохих камеры и быструю зарядку в России по такой цене мало кто предлагает - кроме неудачного Honor 10i и вспомнить нечего.
Но главная фишка в новом поколении серии 7 - это тройная камера от Zeiss, которая позволяет работать с очень низкой освещенностью даже в режиме портретов. Последние смартфону удаются на славу благодаря алгоритмам от Zeiss, которые воспроизводят рисунок боке от настоящих объективов. Но для этого пришлось принести в жертву оптический зум. На выбор пользователю дается либо широкоугольный сенсор, либо связка из основного сенсора и сенсора глубины.
Получаем примерный аналог Xiaomi Mi 9T, но с IPS-дисплеем, чуть более простым процессором и дешевле (порядка 22 тысяч рублей в РФ). Остальное зависит от того, насколько хорошими будут камеры в реальной жизни.
В продаже оба смартфона появятся почти одновременно. Nokia 6.2 в октябре (199 евро за версию на 3/32 ГБ и 249 евро за 4/64 ГБ), а Nokia 7.2 уже в конце сентября по цене 299 евро за 4/64 ГБ и 349 евро за 6/128 ГБ. Российские цены станут известны позднее.
|Смартфон
|Nokia 6.2
|Nokia 7.2
|Операционная система
|Android 9 Pie
|Экран
|6.3”, Full HD+, IPS
|6.39”, Full HD+, IPS
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260 1.8 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 660, 8 ядер (4 Kryo 260 2.2 ГГц + 4x Kryo 260 4x1.8 ГГц)
|Графика
|Adreno 509
|Оперативная память
|4/6 Гбайт
|4 Гбайт
|Постоянная память
|32/64/128 Гбайт, слот micro-SD
|64 Гбайт, слот micro-SD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|тыловая: 16 Мп
|тыловая: 48 Мп
|дополнительная телефото: 5 Мп
|дополнительная телефото: 5 Мп,
|дополнительная широкоугольная: 8 Мп, фронтальная: 8 Мп
|дополнительная широкоугольная: 8 Мп
|фронтальная: 20 Мп
|Аккумулятор
|3500 мАч, несъемный
|3500, несъёмный
|Размеры
|159.8x75.11x8.25 мм
|159.8x75.11x8.25 мм
|Цена на момент публикации
|от 199 евро
|от 299 евро