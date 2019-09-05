Nokia на IFA 2019: необычные кнопочные мобильники и два будущих смартфона-бестселлера

Главная идея в компании до сих пор - чистая операционка без вороха приложений, безопасность и программа самых быстрых обновлений Android One. Последняя подразумевает ежемесячные патчи безопасности и два года обновлений до актуальной версии Android. При этом большое внимание уделено дизайну. В этот раз красивыми получились абсолютно все мобильники. Но мы сегодня поговорим только о самых интересных из них.

Бюджетные мобильники

C так называемыми «фичерфонами» (недорогой сегмент, считайте, те же кнопочные устройства), судя по заявлениям представителя компании, у компании все хорошо. Она прочно заняла эту нишу и держится на первом месте по количеству выпущенных устройств. Ну а кто ей сможет помешать? Правильно, никто. Ведь таких отчаянных смельчаков пока нет.

Nokia 2720 Flip

Раскладушек мы действительно очень давно не видели. А тут прям неплохой возврат к истокам, когда у подобных смартфонов было по два экрана - один, небольшой, спереди, и второй, основной, который находится на внутренней стороне крышки. На ощупь смартфон очень и очень приятный, а сбоку есть вообще выносящая мозг (перед нами же не смартфон!) кнопка - кнопка вызова голосового помощника Google Assistant.