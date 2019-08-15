Почти идеальный смартфон среднего класса, о котором вы ни разу не слышали — Vivo V17 Neo

Технические характеристики
|Vivo V17 Neo
|Операционная система
|Android 9 + FuntouchOS 9
|Экран
|Super AMOLED, 6,38'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, 404 ppi
|Процессор
|MediaTek MT6768 Helio P65, 6 ядер ARM Cortex-A55 + 2 ядра ARM Cortex-A75 с частотой до 2 ГГц
|Графика
|ARM Mali G52
|Оперативная память
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 ГБ (есть отдельный слот для карты памяти microSD)
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS
|Камеры
|Основная: f/1,78 (16 Мп) + f/2,2 (8 Мп) + f/2,4 (2 Мп) / Фронтальная: f/2,0 (32 Мп)
|Аккумулятор
|4500 мАч
|Размеры
|159,53 × 75,23 × 8,13 мм
|Масса
|179 г
|Цена
|19 990 рублей
Дизайн
Вроде бы мы уже много раз видели такой дизайн, и всё равно ощущается необычно. Потому что смартфонов с пухлыми боковыми гранями и строго плоскими «мордой лица» и задней крышкой сегодня не так много – чаще всего видим либо что-то самсунговское-замыленное, либо обтекаемую, как капоты в новых автомобилях, крышку в современных Xiaomi и Huawei. А здесь – рубленые формы, как у ASUS ZenFone 5 ZE620KL и, наверное, в Sony Xperia 1.
Правда, в отличие от них, здесь боковины даже не пытаются достоверно изображать металл – пластиковые, глянцевые и блестящие, как гелевые ручки для первоклассников. Но, что удивительно, при всём этом не скользкие – у более дорогих металлических мобильников с этим постоянно возникают проблемы.
Расцветка «голубой перламутр» очень попахивает Хуавеем P30, да и крышка на ощупь не менее приятная, что для Vivo, который дешевле на 20 тысяч рублей, можно считать комплиментом. А вот вертикально расставленные тыльные камеры в стиле iPhone X выглядят уныло. Жаль, что сопротивляться этому перестал даже Samsung, когда расставил камеры так же в Galaxy Note 10.
С уменьшенными рамками и каплевидным вырезом смартфон получился компактным – по сути, он такой же по габаритам, как привычные вам Redmi Note 7 и Samsung Galaxy A50. Правда, при аналогичной толщине Vivo смогли влепить не 6.3 дюйма дисплея, а 6.38 дюйма. И не 4000 мАч в аккумуляторе, как у конкурентов, а 4500 мАч – за это спасибо.
4500 мАч в корпусе, в который все конкуренты вмещают максимум 4000 мАч, неплохие расцветки, но за стеклом и пластиком не видать никакого металла
«Подбородок» у смартфона не такой уж большой. За это ругать не буду, хотя его вообще не хотелось бы видеть, потому что такие рамки были ещё в прошлом году у банального Huawei Nova 3. От прошлогоднего Хуавея новый Виво отличается тем, что сканер отпечатков в нём разместили не на корпусе, а встроили в экран.
Вроде бы задняя часть смартфона за счёт переливающейся спинки и красива – из-за этого V17 Neo даже не хочется «прятать» в чехол. И всё-таки в целом он воспринимается как агент русской разведки – выглядит как все и не запоминается ничем конкретным.
Камеры, как и почти у всех новых смартфонов, выступают над корпусом на пару миллиметров. Избавиться от этого в ближайшем будущем, видимо, у производителей не выйдет, потому что с каждым годом камер в смартфонах становится все больше.
В отличие от тех же Sony (не будем показывать пальцем на Xperia 10 Plus) или прочих приколистов, которые переносят кнопки регулировки громкости и питания в случайные места на корпусе, здесь всё удобно. Берёшь телефон в руку впервые, но все кнопки сразу оказываются под пальцами. Слева китайцы, правда, не удержались и влепили отдельную клавишу для голосового ассистента. Спасибо, что не Bixby или ещё чего-нибудь мертворождённого, а Google Assistant. Но для тех, кто не любит болтать с мобильником, это всё равно излишество.
У всех производителей есть старые недобрые традиции. Например, уважающий себя бюджетный Самсунг должен «подвисать» независимо от мощности процессора, процессор в смартфоне Alcatel обязан быть паршивым и китайским, а Meizu на роду написано выходить с устаревшей версией Android и никогда её не обновлять.
Аналогичные традиции есть и у Vivo – это разъём micro-USB и отсутствие NFC в абсолютно любых смартфонах по любой цене. Отсутствие NFC, что удивительно, к 2019 году побороли, что для китайцев подвиг – Xiaomi, например, до сих пор плевать хотели на ваше желание платить на кассе со смартфона, поэтому ставят NFC только в смартфоны по оф.цене 25 тысяч рублей (Xiaomi Mi 9T и Mi 9 SE). Но micro-USB в новых мобильниках Vivo тут как тут. С этим, конечно, можно жить, но грустно – неприятность примерно такого же порядка, как если бы на экране была не узкая, а широкая «чёлка».
Экран и интерфейс
У меня есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – перед нами один из самых выгодных смартфонов с AMOLED по совокупности характеристик. В отличие от IPS, AMOLED экономнее расходует аккумулятор (а тут в аккуме и так 4500 мАч, поэтому мы получаем зверскую автономность), лучше читается под лучами солнца, да и выглядит «дорого-богато».
Плохая новость – ШИМ в экране есть, то есть он незаметно для большинства покупателей «моргает». Если вам не повезло и вы на этот раз не среди большинства, вас такая светомузыка будет быстро утомлять. Все остальные просто не заметят, о чём мы сейчас рассуждаем, но факт в том, что у недорогих смартфонов с IPS-экранами картинка светится более стабильно.
Экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2340) обладает диагональю 6,28 и выдает сочную и цветастую картинку с минимальными искажениями по цветам. Да, разные режимы «выкручивают» общую насыщенность, но происходит это в ущерб белому цвету, который на стандартных настройках экрана сморится хорошо. Ни теплый, ни холодный, а именно такой, каким он и должен быть на экране устройства. Все-таки для AMOLED-дисплеев это редкость.
|Vivo V17 Neo
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|430/2,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|102%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,2
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,25
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6700К
Запас яркости у дисплея довольно неплохой для устройства из среднего ценового диапазона. Значение 430 кд/м2 позволяет без особых трудностей использовать смартфон при прямых солнечных лучах.
Значение PPI среднее «по палате» - 410 пикселей на дюйм. Пикселей не видно, и хорошо. Но ваши глаза могут начать уставать из-за широтно-импульсной модуляции, она же ШИМ - в некотором смысле «беда» почти всех AMOLED-дисплеев.
Экран яркий и с почти идеальной цветопередачей, но люди с чувствительным зрением будут жаловаться на мелкое, едва заметное мерцание
Вариация на тему того, как должна выглядеть операционка от Google на китайском смартфоне, почти удалась Vivo. Если пару лет назад без боли в глазах нельзя было взглянуть ни на одну оболочку (MIUI и Flyme не в счет), то сейчас все меняется. Не меняется только желание производителей сделать что-то такое, от чего у покупателя будет возникать мысль: «О, похоже на айфон».
В сравнении с той же EMUI и Magic UI, Funtouch OS, на первый взгляд, выглядит аккуратнее. Хотя откровенно сворованная у iPhone панель управления, которую нужно доставать не сверху, как во всех смартфонах на Android, а снизу, многим покупателям не понравится.
Функций не так много, как в оболочках Huawei и Xiaomi, но всё основное есть.
Оформление системы - нелепая попытка переделать Android под оформление в iPhone. Хотя многим понравится.
Каких-то «левых» приложений не то, чтобы слишком много, но они есть. Нет, не тех, что будут открыто красть ваши данные (возможно, они это делают тихо, кто знает), и заваливать вас всевозможными рекламными баннерами сомнительного содержания. Из установленных и лишних, на мой взгляд, приложений, можно выделить лишь магазины тем и родные для Vivo сервисы. Похоже, от этого нам теперь никуда не спрятаться, покупая любой китайский смартфон.
Производительность и автономность
Vivo V17 Neo - один из редких смартфонов, в котором стоит не «процессор по умолчанию» от Qualcomm (как в большинстве Xiaomi, LG, Sony, ASUS и др.), и даже не Kirin/Exynos (фирменные процессоры Huawei и Samsung), а одна из самых мощных моделей процессоров китайской фирмы MediaTek.
Фанаты «расовой чистоты» процессоров (не смейтесь, на форумах о мобильниках таких целые армии) хотели бы видеть здесь Snapdragon, но в действительности новые Медиатеки P60/P65/P70 достаточно хороши, чтобы не хотеть чего-нибудь другого.
Из-за того, что Медиатеки устанавливают в смартфоны редко, даже фанаты мобильников плохо разбираются в этих процессорах и, по инерции, считают, что Helio P65 - это «разогнанная» версия Helio P60, который китайцы выпустили в марте 2018 года.
А на самом деле это абсолютно новый с конструктивной точки зрения процессор, который устроен не так, как Helio P60 и даже Helio P70. Обратите внимание на ядра Cortex-A55 и A75 - это показатель того, что процессор работает быстрее и кушает меньше (на одних и тех же мегагерцах), чем Snapdragon 636, 660 или 665, которые выпускали на устаревших ядрах A53 и A73 соответственно.
Очень мощный и очень экономичный процессор, хотя секта фанатиков Qualcomm Snadpragon никогда этого не признает
Поэтому Helio P65 конструктивно близкий к таким процессорам, как Qualcomm Snapdragon 675 (такой стоит внутри Samsung Galaxy A70, например) или Snapdragon 710 (Nokia 8.1 и др.), но уступает новым Snapdragon 730 (Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80) или Kirin 810 (Honor 9X).
С учётом того, что в 20 тысяч рублей из всех перечисленных конкурентов по мощности укладывается только Honor 9X, Vivo V17 Neo выглядит очень крутым по соотношению цены и мощности на потраченный рубль - круче только всякие Xiaomi Pocophone F1, которые уже сложно купить, и Xiaomi Mi 9T, который в официальной рознице стоит 25 тысяч рублей.
6 ГБ оперативной памяти за 20 тысяч рублей - тоже хорошее предложение, мало кто из конкурентов способен предложить столько же "дури" и не выйти "за двадцатку".
С автономностью у Vivo V17 Neo тоже всё очень круто. Во-первых, уже потому, что в корпусе толщиной с конкурентов при их 4000 мАч, Vivo завернули 4500 мАч. Во-вторых, за счёт того, что дисплей AMOLED потребляет энергии меньше, чем IPS, а процессор новый и не прожорливый, мы получаем автономность уровня старых смартфонов с 5000 мАч. Ещё более выносливые при такой цене либо смартфоны с менее чётким экраном (Realme C2), либо флагманы, у которых и экраны дорогие (а значит и менее энергозатратные), и процессоры самые совершенные. Единственное исключение - Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730 под нагрузкой экономичнее) и Sasmsung Galaxy A70 (очень-очень хороший и не энергозатратный экран).
Автономность отличная - смартфон работает дольше большинства моделей с 5000 мАч в аккумуляторе
В общем, двое суток Vivo протянет без проблем, а у любителей целенаправленно экономить - даже больше.
Камера
Основных камер здесь сразу три. Две нужны для каких-то повседневных снимков (обычный сенсор + сенсор для измерения глубины), а третья пригодится для фотографий с широким углом обзора. Разрешение основного модуля - 16 МП. Однако, из-за технических ограничений процессора, смартфон не может снимать видео в разрешении 4К. Только Full HD в формате H.265. Стабилизация осуществляется путем программной обработки изображения. Жаль, что оптическую стабилизацию не завезли в этот раз. Зато есть поддержка разблокировки устройства с распознаванием лица пользователя за счет фронтальной камеры. Работает быстро и точно. Порой даже не успеваешь воспользоваться сканером отпечатков пальцев.
Днем камера выдает хорошие снимки. Насыщенность кадров оптимальная, правда, смартфон так и норовит сам включить режим HDR и немного подкорректировать снимок (на самом деле испортить). Поэтому HDR приходится часто отключать вручную, ибо такой снимок уже никакая постобработка не спасет.
Хорошие фотографии днём, но ужасные - ночью. В плане фото у Vivo руки пока не растут из правильного места
Ручного режима почему-то нет, отрегулировать параметры съемки не получается, поэтому для реализации каких-то творческих планов придется ставить стороннее ПО.
Вечерние снимки получаются неплохими без зумирования, но если немного приблизить изображение, то сразу «лезут» шумы. Так что у вас вряд ли получится удивить друзей классными снимками городских пейзажей вечером. Все-таки, это средний цензовой сегмент и говорить про какие-то очень крутые технологии не стоит.
С именно ночными снимками все не очень хорошо. Даже при наличии источников света в кадре, снимки получаются настолько шумными, что невольно воспоминания уносят в 2012 год, когда примерно все смартфоны снимали где-то на таком уровне. Хотя вечером все прилично и посмотреть на снимках есть на что.
Фронтальная камера на удивление хорошо справляется со своими задачами. Резкость даже при условиях низкой освещенности на высоком уровне, детализация тоже радует. Ночью, на удивление, снимает тоже хорошо.
Конкуренты
|Samsung Galaxy A50
|Операционная система
|Android 9.0 Pie + One UI 2
|Экран
|6.4", 2340x1080 пикселей, 19,5:9, 403 ppi, Super AMOLED
|Процессор
|Samsung Exynos 9610, 8 ядер (4x 2,3 ГГц Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц, 10 нм)
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Оперативная память
|6 Гбайт
|Накопитель
|64 ГБ, отдельный слот для microSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камера
|Основная: 25 Мп + 8 Мп + 5 Мп (f/1.8 + f/2.2 + f/2.2), фронтальная: 25 Мп (f/2.0)
|Аккумулятор
|4000 мАч
|Размеры
|158,4x74,7x7,7 мм
|Масса
|180 г
|Цена
|20 000 рублей
Huawei P30 Lite
Вы, наверное, не в курсе, но в Китае Huawei P30 Lite - это совсем не тот смартфон, который под таким же шильдиком продают в России. Если для Китая Хуавей влепил в P30 Lite сенсор Sony IMX582 (примерно такого же уровня, как в Xiaomi Mi 9 SE или Redmi Note 7), то в России "тридцатка" довольствуется дешёвой камерой средней степени паршивости и почти по всем характеристикам повторяет Honor 10i (обзор).
В итоге получаем смартфон с хорошим, но всё же IPS-дисплеем (AMOLED ценится выше), автономностью на сутки ровно, чуть менее мощным процессором и примерно такой же, если не хуже, качеством съёмки.
"Паршивый конкурент", скажете? Но именно его Huawei предлагает за 20 тысяч рублей в официальной рознице. Да, фанаты серой розницы с удовольствием записали бы в конкуренты Vivo какой-нибудь Xiaomi Mi 9 SE или Mi 9T, потому что именно столько (18-20) тысяч они стоят в мелких магазинах.
Но мы ведь сейчас сравниваем между собой смартфоны из официальных магазинов, с российской комплектацией, полноценной гарантией и бесплатной доставкой по всей стране. И в таком амплуа Mi 9 SE стоит 25 тысяч, а Mi 9T - 26 тысяч минимум. А Redmi Note 7 с 128 Гбайт памяти в оф.магазине влетит вам в 18 тысяч рублей, при этом будет работать медленнее (4 Гбайт оперативной памяти против 6 у Vivo, процессор сам по себе прожорливее и медленнее), не таким крутым по экрану (IPS вместо AMOLED), менее выносливым. Разве что фотографировать ночью будет гораздо более качественно. Но минусов оказывается больше.
Samsung Galaxy A50
Один из лучших Самсунгов 2019 модельного года и лучших Galaxy по соотношению цены и качества за всю историю. Красивый корпус из сплава стекла и пластика, отличный экран (такой же чёткий и яркий, как у Vivo, но мерцает значительно слабее, поэтому даже люди с чувствительным зрением вряд ли будут жаловаться), 4000 мАч и, как следствие, хорошая автономность, отличный звук в наушниках.
В режиме умеренной нагрузки (чтение, видео) Самсунг держится столько же, в играх разряжается с бешеной скоростью. Что касается камер, днём Vivo фотографирует лучше, ночью, опять же, предпочтительнее Galaxy A50. Тем не менее, если вам не нужен запас мощности в процессоре, и вы не пользуетесь играми на мобильнике, это наиболее вероятный противник героя нашего обзора.
Итог
Язык не поворачивается назвать Vivo V17 Neo неудачным смартфоном, но он раздражает по мелочам. Во-первых, micro-USB в мобильнике за 20 тысяч рублей, это уже жлобство. Сканер отпечатков в экране ужасен - настолько ужасен, что лучше им никогда не пользоваться и разблокировать экран либо ПИН-кодом, либо сканированием лица. Динамик громкой связи такой же, как в пищалках за 5 тысяч рублей, оболочка выглядит, как плод "любви по пьяни" между iPhone и Huawei. Камер много на любой случай жизни (и зум для приближения без потерь в качестве, и широкоугольная камера, чтобы впихнуть невпихуемое в кадр), но из-за того, что руки у программистов Vivo растут из альтернативных мест, ночью автоматика работает плохо и портит снимки. А ручного режима съёмки здесь нет.
Зато процессор практически максимально мощный по такой цене (в оф.рознице), экран качественный, звук в наушниках неплохой, автономность едва ли не лучшая среди смартфонов до 20 тысяч и обгоняет многие модели с 5000 мАч.
Если вам нужен смартфон с адекватным сканером отпечатков и нормальной съёмкой фото ночью, есть смысл, как ни странно, откатиться на более дешёвую модель и взять Redmi Note 7. Но вы пожертвуете качеством экрана, скоростью работы и выносливостью смартфона.
А Vivo V17 Neo хорош именно тем, что в комбинации "экран/процессор/выносливость" вы получаете почти всё самое лучшее среди смартфонов за 20 тысяч, при этом камеры и звук остаются на неплохом уровне, а корпус красивый и компактный. Можно брать. А если подешевеет до 15-16, то не просто можно, а нужно.