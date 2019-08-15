Почти идеальный смартфон среднего класса, о котором вы ни разу не слышали — Vivo V17 Neo

В отличие от тех же Sony (не будем показывать пальцем на Xperia 10 Plus) или прочих приколистов, которые переносят кнопки регулировки громкости и питания в случайные места на корпусе, здесь всё удобно. Берёшь телефон в руку впервые, но все кнопки сразу оказываются под пальцами. Слева китайцы, правда, не удержались и влепили отдельную клавишу для голосового ассистента. Спасибо, что не Bixby или ещё чего-нибудь мертворождённого, а Google Assistant. Но для тех, кто не любит болтать с мобильником, это всё равно излишество.

У всех производителей есть старые недобрые традиции. Например, уважающий себя бюджетный Самсунг должен «подвисать» независимо от мощности процессора, процессор в смартфоне Alcatel обязан быть паршивым и китайским, а Meizu на роду написано выходить с устаревшей версией Android и никогда её не обновлять.

Аналогичные традиции есть и у Vivo – это разъём micro-USB и отсутствие NFC в абсолютно любых смартфонах по любой цене. Отсутствие NFC, что удивительно, к 2019 году побороли, что для китайцев подвиг – Xiaomi, например, до сих пор плевать хотели на ваше желание платить на кассе со смартфона, поэтому ставят NFC только в смартфоны по оф.цене 25 тысяч рублей (Xiaomi Mi 9T и Mi 9 SE). Но micro-USB в новых мобильниках Vivo тут как тут. С этим, конечно, можно жить, но грустно – неприятность примерно такого же порядка, как если бы на экране была не узкая, а широкая «чёлка».

Экран и интерфейс

У меня есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – перед нами один из самых выгодных смартфонов с AMOLED по совокупности характеристик. В отличие от IPS, AMOLED экономнее расходует аккумулятор (а тут в аккуме и так 4500 мАч, поэтому мы получаем зверскую автономность), лучше читается под лучами солнца, да и выглядит «дорого-богато».

Плохая новость – ШИМ в экране есть, то есть он незаметно для большинства покупателей «моргает». Если вам не повезло и вы на этот раз не среди большинства, вас такая светомузыка будет быстро утомлять. Все остальные просто не заметят, о чём мы сейчас рассуждаем, но факт в том, что у недорогих смартфонов с IPS-экранами картинка светится более стабильно.